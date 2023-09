We worden de laatste tijd overladen met nieuws rond Final Fantasy VII Rebirth. We kregen een nieuwe trailer te zien, we leerden bij over de speelduur, de bestandsgrootte en meer. Creative director Tetsuya Nomura sprak in een interview met Inverse nu ook over de rol die een bepaald personage zal spelen: Rufus Shinra.

Rufus is de nieuwe baas van het kwaadaardige bedrijf Shinra en hij speelde in het originele verhaal al een vrij grote rol. Nomura laat weten dat er geen gigantische verschillen zitten tussen het nieuwe verhaal en het origineel, maar Rufus zal ditmaal wel wat meer in de schijnwerpers lopen.

“We won’t be making immense departures from the original. With Remake, we went further in-depth into Avalanche in ways that were not done in the original, This will be done for Rufus as well. He will have some sort of new episodes that do not exist in the original, where we will get to know more about him and dig deeper.”

Hoe deze nieuwe content er dan precies zal uitzien, dat werd uiteraard niet gezegd. Het wordt dus afwachten tot 29 februari 2024 wanneer Final Fantasy VII Rebirth uitkomt!