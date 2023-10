Cyberpunk 2077 kreeg onlangs de grote 2.0 update én de Phantom Liberty uitbreiding en hiermee is de cirkel nu officieel rond: er komen namelijk geen grote updates meer en dat betekent dat ontwikkelaar CD Projekt RED zich nu volop kan gaan focussen op iets nieuws. Enfin ‘nieuws’: het gaat namelijk om het vervolg op Cyberpunk 2077.

Het vervolg draagt momenteel de naam ‘Project Orion’ en is nog in nevelen gehuld. Creative officer Adam Badowski gaf echter al een kleine update over de huidige stand van zaken, zo bericht VGC.

“This project is on a conceptual design level right now, and it’s going to be designed by a team of veterans who were responsible for fine-tuning Cyberpunk 2077 and designing Phantom Liberty.

We’re going to work out of North America, Vancouver and Boston locations, team leadership are already there. And late in 2024, we’re going to work with teams comprising several dozen people, while as a target, half of the developers are going to work out of northern US and the other half out of Poland.”