CD Projekt RED heeft sinds de release van Cyberpunk 2077 veel tijd en geld in het project geïnvesteerd. Een gedeelte van het budget is opgegaan aan de ontwikkeling van Phantom Liberty, maar ook heeft de ontwikkelaar een hoop uitgegeven om de game te repareren na de slechte release.

Volgens een nieuw rapport heeft de ontwikkelaar post-launch 125 miljoen dollar aan de game uitgegeven. De uitbreiding heeft de ontwikkelaar 62.7 miljoen dollar gekost qua ontwikkeling en nog eens $21.6 miljoen voor de marketing. Het maken van de 2.0 update heeft rond de $40.9 miljoen gekost.

Dit alles samen is goed voor een totaal kostenplaatje van maar liefst $125 miljoen, wat een groter budget is dan menig game überhaupt krijgt. Gelukkig betaalt het zich ook uit, want de verkopen van Cyberpunk 2077 zijn de laatste maanden enorm gestegen en ook Phantom Liberty gaat lekker.