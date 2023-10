Guerrilla Games heeft de slagvelden van Killzone inmiddels lang en breed achter zich gelaten en de Amsterdamse studio kwam in 2017 met Horizon: Zero Dawn op de proppen. De franchise kent inmiddels twee games én de VR-spinoff Call of the Mountain en er is een multiplayergame in ontwikkeling.

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Guerrilla Games druk bezig was met de ontwikkeling van Killzone en in de onderstaande video komen Angie Smets, Jan Bart van Beek en Michiel van der Leeuw aan het woord om te vertellen hoe ze sindsdien zijn overgestapt naar het universum van Horizon en wat ze hebben gedaan om PlayStation-icoon Aloy tot leven te brengen.