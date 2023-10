Fighting game liefhebbers hebben al een mooi jaar achter de rug met Street Fighter 6 en Mortal Kombat 1 en begin volgend jaar keert ook Tekken terug. Uiteraard mag je verwachten dat de verhaallijn verder gaat in het nieuwe deel en veel iconische personages keren weer terug. Tekken 8 kent ook een nieuwe modus genaamd ‘Arcade Quest’ en die is nu voor het eerst uitgebreid getoond.

In Arcade Quest sta je in de schoenen van een avatar die allerlei andere avatars tegenkomt. Door met diverse personages te spreken, gaat de verhaallijn verder in Arcade Quest. Hierin leer je ook nieuwe mechanics zoals de Heat Actions en je kan tevens allerlei uitdagingen voltooien en items verdienen die je kunt gebruiken om jouw avatar aan te passen. We krijgen in de onderstaande video een kijkje van maar liefst 17 minuten, gauw checken dus!