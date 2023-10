De release van Alan Wake II komt nu wel echt heel dichtbij en ontwikkelaar Remedy is ons de laatste tijd volop aan het trakteren op nieuwe video’s en info over hun nieuwste game. Zo kregen we onlangs, bijvoorbeeld, een samenvatting van de eerste game in Fortnite en de makers vertelden ook al wat meer over de vijanden in het spel. De ontwikkelaar heeft nu een nieuwe video online gezet waarin een kijkje achter de schermen wordt gegeven over hoe Alan Wake het survival horror aspect heeft aangepakt.

Verschillende elementen komen aan bod: we leren bij over hoe de makers zijn omgegaan met resource management, hoe het horrorelement aan bod komt tijdens gevechten en meer. Beide protagonisten hebben ook een soort plaats in hun onderbewustzijn waar ze in kunnen duiken als ze even willen nadenken over de huidige gebeurtenissen. Bekijk de video hieronder.

Alan Wake II verschijnt (enkel digitaal) op 27 oktober.