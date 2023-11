Het verhaal van Cyberpunk 2077 is inmiddels wel al bij ongeveer iedereen bekend: wat begon als een buggy rommeltje waar menig ramptoerist zijn gal over heeft gespuwd, is uiteindelijk geëvolueerd naar een geweldige futuristische RPG die inmiddels ook een succesvolle uitbreiding heeft gekregen. Momenteel focust ontwikkelaar CD Projekt RED zich op een vervolg en men hoopt dat de franchise uiteindelijk een ware evolutie kan meemaken.

In een interview met PC Gamer spreekt Igor Sarzyński van CD Projekt RED over de toekomst van de reeks. Hij maakt hierbij de vergelijking met die andere grote franchise die op hun naam staat: juist ja, The Witcher. De eerste Witcher-game had namelijk ook veel gebreken, maar uiteindelijk is ook die reeks enorm gegroeid.

“Consider The Witcher games and how much they changed with each installment. We want a similar evolution here.

Cyberpunk 2077 was our first venture into a futuristic-sci-fi world with a ton of new gameplay mechanics, narrative tone, themes, and art direction. Some of the stuff worked almost right out of the box, such as the art, city design, music, interactive scene system, playstyles. Other aspects took more time to get right, like character progression, NPC interactivity, and optimisation. That’s natural; it’s impossible to nail everything on your first try.”