The Lord of the Rings: Gollum is één van de slechtste games van dit jaar. Het is logisch dat veel gamers het spel in de winkelrekken hebben laten liggen, maar wellicht ben je toch wel benieuwd hoe slecht deze titel nu daadwerkelijk is. Als je een abonnement op PlayStation Plus Premium hebt, dan kan je dit zelf gaan ondervinden.

Het is nu mogelijk om The Lord of the Rings: Gollum een uur te spelen. Het spel is namelijk als trial beschikbaar voor de PlayStation 4- en PlayStation 5, mits je een abonnement op PlayStation Plus Premium hebt uiteraard.

Om je alvast een idee te geven wat je kunt verwachten, kan je onze review nalezen. Wil je liever iets beters uitproberen, dan kan je als PS Plus abonnee sinds kort ook aan de slag met een trial van Baldur’s Gate 3.