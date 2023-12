Na wat vertraging is (de beste game van het jaar) Baldur’s Gate 3 nu ook verkrijgbaar op de Xbox Series X|S. Wie Xbox zegt, zegt bijna instinctief ook ‘Game Pass’ en dus waren er waarschijnlijk veel gegadigden die stiekem hoopten dat Baldur’s Gate 3 ook (ooit) naar Game Pass zal komen. Slecht nieuws: nee, zal niet gebeuren!

In een interview met IGN zegt Swen Vincke, de baas van Larian Studios, dat de ontwikkelaar niet de intentie heeft om Baldur’s Gate 3 op Game Pass te droppen.

“Oh, we always said from the get-go, it wasn’t going to be on Game Pass, it’s not going to be on Game Pass.”

Doordat Baldur’s Gate 3 zo uitgebreid is én geen microtransacties heeft, vindt hij het terecht dat je de game apart aanschaft in plaats van bij een abonnement ‘krijgt’. Dit impliceert dus ook dat we de game waarschijnlijk niet op PlayStation Plus zullen zien verschijnen.

“We made a big game, so I think there’s a fair price to be paid for that, and I think that that is okay. We don’t charge you any micro-transactions on top of it, so you get what you pay for. Upfront it’s a big meaty game. So I think that should be able to exist as it is. This is what allows us to continue making other games,”