Geloof het of niet, er is alweer een jaar voorbij. En terwijl de maanden steeds sneller voorbij lijken te zoeven, blijven er ook steeds meer toptitels aan een rotvaart de revue passeren. Je kan stellen dat 2023 weer een erg sterk jaar was voor de videogame-industrie. Bijgevolg is het niet evident om één spel de stempel van “beste” op te plakken. Toch is dat precies de vraag die we jullie naar goede gewoonte weer gaan voorleggen, nu 2023 uur per uur en minuut per minuut plaats begint te ruimen voor een ongetwijfeld even spectaculair 2024: wat was voor jou de beste game van 2023? Voor wie graag zijn geheugen opfrist: we schotelen u met plezier enkele gegadigden voor.

Elk genre heeft dit jaar wel een absolute topper of twee aan zijn palmares kunnen toevoegen. Wie graag met gebalde vuisten de tegenstand de hersenpan inslaat, heeft met Street Fighter 6 en Mortal Kombat 1 in twee ijzersterke vechtspellen zijn gewelddadige fantasieën kunnen botvieren. Als je liever gruwelt en schrikt achter je tv, dan hielden de prima remakes van Dead Space en Resident Evil 4 je wel aan het puntje van je stoel gekluisterd. En dan zouden we nog bijna vergeten dat Alan Wake II op hoogst originele wijze een oude franchise vanonder het stof haalde, oppoetste en met een indrukwekkend zelfvertrouwen in het gezicht van elke scepticus gooide. Knap, knapper, knapst.

Gevestigde waarden bleven benadrukken waarom ze met recht en reden al decennia lang het mooie weer uitmaken in dit medium. Final Fantasy XVI snoerde bijvoorbeeld critici de mond met een sterk verhaal en uitdagende hack-and-slash gameplay. Link keerde heerlijk stijlvol terug in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. En Insomniac Games bevestigde nog maar eens waarom ze dé uitgelezen studio zijn om Marvelhelden leven in te blazen met het knappe Spider-Man 2. Je kan uiteraard ook gewoon de mening van The Game Awards volgen en Baldur’s Gate 3 tot winnaar kronen. Iedereen die dat spel gespeeld heeft, zal bevestigen dat het meer dan de moeite waard is.

We kunnen titels blijven opsommen, maar gaan dit aan jullie overlaten. Welke game bestempel jij tot het allerbeste wat je in 2023 ervaren hebt? Laat het ons weten in de comments. Discussie mag, zolang dat uiteraard respectvol gebeurt.