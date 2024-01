Over 11 dagen ligt Tekken 8 in de winkels en dus vliegen de beelden ons momenteel om de oren. Na Zafina en Alisa eerder vandaag en afgelopen weekend, hebben we nu weer een Tekken 8 video. Ditmaal betreft het de openingsvideo van de game.

Hieronder check je de video waarmee je begroet wordt als je de game straks voor de eerste keer opstart. Tegelijkertijd heeft Bandai Namco ook aangekondigd wie het eerste DLC-personage is: Eddy Gordo. Hij zal deze lente worden toegevoegd aan de game.

Verder mogen we in de zomer, herfst en winter nog nieuwe personages verwachten, die allemaal onderdeel uitmaken van seizoen 1.