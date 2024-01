CD Projekt RED is zowel bezig met een nieuwe The Witcher als met de opvolger van Cyberpunk 2077. Het zal echter nog wel even duren voordat deze games uitkomen, gezien de ontwikkeling pas net begonnen is.

Ondanks dat er inhoudelijk nog weinig over beide games te zeggen valt, daarvoor moeten we de onthulling over lange tijd afwachten, geeft de ontwikkelaar wel aan wat ze mogelijk in de Cyberpunk opvolger willen verwerken.

In gesprek met Reuters zou Michal Nowakowski van CD Projek RED aangegeven hebben dat de ontwikkelaar multiplayer elementen overweegt voor deze game, maar hij wilde helaas niet in detail treden.

“A sequel to Cyberpunk, code-named “Orion”, is in the conceptual phase […] CD Projekt expects to have about 80 people working on the project by the end of the year.

Nowakowski [one of the developers] added the company was considering including multi-player elements, but would not discuss details.”