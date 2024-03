Monolith Productions is op het moment druk bezig met Wonder Woman. De ontwikkelaar krijgt het klaarblijkelijk niet alleen voor elkaar om de game te ontwikkelen, want zijn hebben ondertussen hulp gekregen.

Tech4Gamers heeft een vacature bij WB Games Montreal gevonden voor een External Development Artist. In de beschrijving staat dat de eerste taak van deze functie bestaat uit het bijstaan van Monolith Productions bij het maken van Wonder Woman.

Wanneer we het eindresultaat kunnen zien is nog niet bekend. Sowieso zijn er nog weinig details over deze game bekendgemaakt. Wat we wel weten is dat het spel geen live service-titel zal zijn.