Na de flop van Suicide Squad: Kill the Justice League, heeft WB Games nog eens een win nodig. Misschien wordt dat wel Wonder Woman, een game die momenteel al een tijdje in ontwikkeling is bij Monolith Productions? We weten eigenlijk nog bitter weinig over dit project, maar recent is er wel al wat uitgelekt.

Op Reddit werden verschillende concept art afbeeldingen en details over het verhaal gepost, maar deze zijn eigenlijk bijna direct terug offline gehaald (wat de geloofwaardigheid van de afbeeldingen enkel maar kracht bijzet). Zo leren we bij dat het een singleplayer actie-avontuur wordt waarbij het ‘Nemesis-systeem’ (bekend van de Middle Earth-games) wordt ge├»mplementeerd.

Je zal je goddelijke krachten moeten gebruiken in een epische strijd om je geboorteplaats te beschermen tegen het leger van monsters onder leiding van Circe. Terwijl moet je ook nog eens de relatie met je moeder (koningin Hyppolyta) herstellen, want zij is kwaad dat Wonder Woman haar geboorte-eiland heeft verlaten.

We wachten geduldig af tot WB Games (eindelijk) eens wat officieel nieuws over deze game meedeelt.