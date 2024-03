Met The Outlast Trials is ontwikkelaar Red Barrels er verrassend goed in geslaagd om hun singleplayer survivalhorrorfranchise van een multiplayerluik te voorzien. Het resultaat mag er wezen, zoals je al uit onze review kon afleiden. Fans van de game zullen overigens de komende maanden nog heel wat lekkers op hun bord krijgen, zoals je kan zien in de roadmap.

Zo komen er twee evenementen aan, één dat Toxic Shock heet en een ander dat vooralsnog in nevelen gehuld blijft. In de zomermaanden krijgen we het eerste seizoen aan content voorgeschoteld, dat onder andere nieuwe trials en een nieuwe rig zal bevatten. De verdere toekomst belooft met nieuwe gamemodi en vijanden ook nog mooie dingen te laten zien.

Blijven spelen is dus de overduidelijke boodschap.