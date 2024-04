Call of Duty: Vanguard bracht ons tussen de moderne oorlogsvoering door weer even terug naar het verleden en hoewel de game op zichzelf zeker niet onaardig was, wordt het toch gezien als één van de minste delen in de reeks tot op heden, totdat Modern Warfare 3 eind vorig jaar aangaande de content nogal teleurstelde.

Volgens de informatie die over de eerstgenoemde game bekend is, was het ook één van de slechtst verkopende delen ooit. Nu een paar jaar later blijkt dat wel mee te vallen. De game zou namelijk rond de 30 miljoen keer verkocht zijn, zo heeft toenmalig social media strategist Brian Hong op LinkedIn gezet.

In mei 2022 gaf Activision nog aan dat de game niet heeft voldaan aan de verwachtingen wat voornamelijk kwam door de setting en een gebrek aan innovatie. Als het aantal wat Hong noemt klopt, dan heeft Vanguard alsnog goede zaken gedaan, maar mogelijk gingen de verkopen in eerste instantie niet al te snel waardoor Activision tot deze conclusie kwam.