The Talos Principle 2 was één van de beste games van 2023 en hoewel de release nu al een geruime tijd achter ons ligt, ziet het er naar uit dat ontwikkelaar Croteam nog niet klaar is met de titel. Ze hebben namelijk een nieuwe teaser online gezet op X.

Het laat de bovenstaande afbeelding zien met daarbij de tekst dat de zomer is gearriveerd en dat er groot nieuws op komst is. Het kan haast niet anders dan dat dit een verwijzing is naar Summer Game Fest, waarbij we mogelijk tijdens Devolver Direct meer horen.

Deze showcase volgt op de Summer Game Fest Showcase en Devolver Digital was de uitgever van de goed ontvangen puzzelgame. Wat het wordt is afwachten, maar het zal hoogstwaarschijnlijk om een uitbreiding gaan.