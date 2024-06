Octopath Traveler heeft als franchise een wat vreemde publicatiegeschiedenis. Het eerste deel verscheen voor pc, Nintendo Switch, Xbox One en Stadia, terwijl de opvolger op pc, Nintendo Switch en de PlayStation consoles te verkrijgen was. Het eerste deel kwam dus niet uit op de PlayStation, terwijl het vervolg juist de Xbox links liet liggen. Toch een beetje bizar.

Daar is nu verandering in gekomen, want Square Enix heeft via persbericht aangekondigd dat Octopath Traveler nu verkrijgbaar is voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Tegelijkertijd is ook Octopath Traveler II uitgebracht, maar dan voor de Xbox Series X|S en Xbox One. Daarmee is alles qua platformen gelijkgetrokken.

Overigens, als je Xbox Game Pass hebt, dan kun je beide Octopath Traveler games nu via die dienst downloaden en spelen.