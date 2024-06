Het Europees Kampioenschap voetbal 2024 is gisterenavond officieel van start gegaan en duurt tot en met 14 juli. Op die datum zullen de twee finalisten elkaar treffen in de finale en uitmaken wie zich voor de komende vier jaar Europees Kampioen mag noemen.

Zoals bij elk ander toernooi heeft Electronic Arts meer dan 100 Tournament modus simulaties gedaan in de laatste voetbalgame die ze hebben uitgebracht. Dit om te voorspellen wie de titel dit jaar pakt, en het zal Engeland zijn die de beker mee naar huis neemt, wat de eerste keer ooit is.

De Engelsen treffen op 14 juli gastland Duitsland in de finale, die ze dus zullen verslaan. Helaas is er over de simulaties geen gemiddeld resultaat uit komen rollen, dus het is even de vraag of de titel in reguliere speeltijd wordt gepakt of niet. En of de simulaties het überhaupt bij het rechte eind hebben.