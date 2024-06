Top Spin 2K25 kwam eind april uit, dus de game ligt nog niet zo lang in de winkels. Toch is de tennisgame al toe aan het tweede seizoen van de Centre Court Pass, waarmee je leuke extra’s kunt vrijspelen. Wat je hiervan kunt verwachten wordt uitgelicht in een nieuwe video.

Top Spin 2K25 Centre Court Pass Season 2 draait helemaal om Wimbledon. Zo kan je onder andere twee alternatieve outfits voor Serena Williams verkrijgen. Een daarvan is het outfit wat ze droeg tijdens Wimbledon 2015, die zij won. Wat je nog meer met de Centre Court Pass Season 2 kunt vrijspelen kan je in de onderstaande video zien.