Dragon Ball: Sparking! ZERO zal op 11 oktober in de winkels liggen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Tot die tijd zullen we hoogstwaarschijnlijk beetje bij beetje te horen krijgen welke personages er speelbaar zullen zijn in deze game. Er is nu weer een nieuwe video verschenen die een aantal van de vechtersbazen toont.

Zo zien we onder andere Future Trunks, Anilaza, Goku Black, Jiren, Ribrianne en Roasie voorbij komen. Tevens zien we dat Goku’s Ultra Instinct Sign transformatie in de game zit. Welke personages er nog meer te zien zijn check je zelf hieronder.