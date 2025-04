Atomfall trekt meer dan 2 miljoen spelers aan

Begin april maakte ontwikkelaar Rebellion Developments bekend dat Atomfall in een zeer korte tijd meer dan 1,5 miljoen spelers had aangetrokken. Inmiddels is dat aantal nog verder opgelopen, want via een nieuwe update op X leren we nu dat het aantal spelers de 2 miljoen voorbij is.

Spelers hebben gezamenlijk ook meer dan een half miljoen kopjes thee gedronken en bijna 6 miljoen tegenstanders gedood met de cricket bat. Blikvoer is verder het meest populaire voedsel onder de spelers. Bekijk de laatste statistieken op de infographic hierboven.

Meer weten over Atomfall? Lees dan hier onze review.