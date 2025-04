Atomfall op Game Pass was een groot succes

Ongeveer een maand geleden verscheen de radioactieve survivalgame Atomfall en die werd algemeen best goed ontvangen door critici en het brede publiek. Het spel verscheen op verschillende platformen, waaronder ook de Xbox en pc, waar het beschikbaar was via Game Pass. Ontwikkelaar Rebellion heeft geen spijt van die beslissing, want kennelijk was deze zet een groot succes!

In een gesprek met GamesIndustry laat CEO Jason Kingsley weten dat hij heel positief terugkijkt op hun samenwerking met Microsoft en dat hun hulp én de beschikbaarheid via Game Pass het spel een enorme boost hebben gegeven.

“It’s been a huge success, Microsoft has been a fantastic partner to work with, they’ve really leaned in to helping us. They brought their skills and their scale to bear on our small project, and it’s done really, really well for them, so they got a good deal, we got a good deal out of it as well.”