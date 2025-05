Prince of Persia: The Lost Crown is door meer dan 2 miljoen mensen gespeeld

De Prince of Persia-franchise is door Ubisoft weer enigszins nieuw leven ingeblazen. Zo wordt er gewerkt aan een remake van Prince of Persia: The Sands of Time, die jaren terug voor de PlayStation 2 en Xbox uitkwam en begin vorig jaar verscheen Prince of Persia: The Lost Crown, alsook The Rogue Prince of Persia.

Helaas is het team achter The Lost Crown ontbonden en op andere projecten gezet, wat jammer is omdat fans van de game graag wel meer wilden. Nu een kleine anderhalf jaar later mag er ook van een succes gesproken worden, want Prince of Persia: The Lost Crown is inmiddels door meer dan 2 miljoen mensen gespeeld.

Dit heeft ongetwijfeld te maken met de release op mobiele apparaten op 14 april jongstleden, wat voor de nodige boost heeft gezorgd. In het eerste jaar na de release wist de titel al meer dan 1 miljoen keer te verkopen, wat nu is verdubbeld. Interessant is overigens dat Ubisoft in hetzelfde bericht aangeeft dat de Prince of Persia ‘zich aan het opwarmen’ is.

Dit suggereert dat Ubisoft nog niet klaar is met Prince of Persia en dat we wellicht nog meer gaan zien. Of het dan gaat om een vervolg of nieuwe content voor deze game, of dat Ubisoft daarmee de eerdergenoemde remake bedoelt is onduidelijk. Wellicht dat we tijdens Ubisoft Forward deze zomer meer horen.