The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bereikt nieuwe mijlpaal

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered werd in april van dit jaar zonder vooraankondiging opeens uitgebracht door Bethesda en sindsdien hebben al veel mensen het spel (opnieuw) beleefd. Dat zijn er ondertussen al aardig wat, Bethesda heeft namelijk via X laten weten dat meer dan negen miljoen mensen het spel hebben gespeeld.

To everyone who emerged as a hero of Kvatch, mastered Arch-Mage, rose to Grand Champion, banished the Blackwood Company, gallivanted as the Gray Fox, and listened to the Night.

Thank you for sharing in our worlds. ❤️ pic.twitter.com/CgSYfObWyx

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 25, 2025