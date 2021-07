De release van Tales of Arise komt steeds dichterbij en uitgever Bandai Namco trakteert ons vrijwel wekelijks op nieuwe info door middel van trailers. De nieuwste beelden laten de extra activiteiten in de game zien.

Het was ook wel te verwachten dat een RPG van dit kaliber veel aan extra missies en dergelijke te bieden zou hebben. En klaarblijkelijk dacht Bandai Namco precies hetzelfde, want in de onderstaande beelden worden de vrijetijdsbestedingen uitgelicht. Hieronder valt lekker aan de waterkant zitten en een visje vangen, hoe je deze vis (en heel wat andere ingrediënten) kunt omtoveren tot een lekkere maal, maar ook hoe je lekker de boer kunt uithangen.