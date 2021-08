Shin Megami Tensei V is meer dan 200 demonen rijk en uitgever Atlus toont dagelijks een andere demon van het Megami ras in volle glorie. Vandaag is het de beurt aan Demeter, die in voorgaande games vaak onder de radar bleef. Als de Godin van oogst en agricultuur, is Demeter veelal een demon die groei stimuleert. Ze beschikt over helende vaardigheden, maar weet met de juiste aanval ook hoe ze vijanden gemakkelijk kan wegvagen. De bekwaamheid van Demeter is duidelijk zichtbaar in de onderstaande trailer.

Shin Megami Tensei V komt op 12 november exclusief uit voor de Nintendo Switch.