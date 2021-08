Nintendo heeft de komende maanden aardig wat exclusives op stapel staan voor de Nintendo Switch en één daarvan is No More Heroes III. Deze titel komt eind deze maand al uit, maar er is nog maar weinig van getoond. Daar is verandering in gekomen dankzij een Japanse YouTube show.

Er wordt maar liefst een half uur aan gameplay getoond van No More Heroes III en geeft je daardoor een aardige impressie van het spel. Aangezien het om een Japanse show gaat, zal je waarschijnlijk niet kunnen volgen wat er wordt gezegd, maar de beelden spreken voor zich en die kan je hieronder bekijken.