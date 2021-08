Tales of Arise verschijnt volgende maand dan eindelijk en het lijkt erop dat het verhaal van Alphen, Shionne en co. direct een afgerond geheel zal zijn. Producer Yusuke Tomizawa liet namelijk weten tijdens een recent online evenement dat er geen plannen zijn om story DLC uit te brengen, alsook zijn prequels en/of sequels hier niet aan de orde. Het verhaal staat dus op zichzelf, zonder verdere ‘aanhangsels’.

Eerdere games in de Tales of-franchise werkten volgens hetzelfde principe (met uitzondering van Tales of Zesteria), dus erg verrassend is dit nieuws waarschijnlijk niet. Je kan het volledige verhaal van Tales of Arise beleven vanaf 10 september op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

