Electronic Arts maakt bekend dat FIFA 22 je de mogelijkheid biedt om je eigen vrouwelijke spelers te creëren. Vervolgens kun je met hen aan de slag in de Pro Clubs modus van de game. Hoewel je al eerder met vrouwelijke spelers in internationale teams kon spelen, is het nu dus voor het eerst in de serie mogelijk om zelf je vrouwelijke spelers te maken en ermee te spelen.

Daar blijft het overigens niet bij. Alex Scott is als de eerste vrouwelijke commentator aan de game toegevoegd. Onze Oranje Leeuwinnen verloren, naar mijn mening onterecht, van de Verenigde Staten op de Olympische spelen, maar wie weet kunnen we dat in de toekomst in FIFA zelf rechtzetten. Wij hebben FIFA 22 overigens al gespeeld en onze impressie lees je op de site.