Zoals we allemaal wel weten, wordt de carrièremodus in FIFA al enkele jaren verwaarloosd omdat de aandacht naar FUT gaat. Zeker de spelercarrièremodus kende al enige tijd geen liefde meer, maar daar zou met FIFA 22 verandering in komen. In een nieuwe Pitch Notes-blog op de officiële FIFA 22-website gaat senior game designer Alex Constantinescu in op een aantal nieuwe functies die dit jaar aan de carrièremodus worden toegevoegd.

De meest opvallende daarvan is de mogelijkheid voor spelers om hun eigen team te creëren. Dit is een functie die bestond in bijvoorbeeld FIFA 07, maar die later verdween, tot ongenoegen van de fans. Wie wil er nou namelijk niet een fictieve club uit bijvoorbeeld Drachten naar de schaal loodsen? Spelers kunnen de naam van de club, de divisie en de rivaliserende club kiezen en vervolgens het tenue, het logo en het stadion aanpassen.

Spelerscarrières krijgen ook hun eigen verbeteringen. Spelers kunnen nu vanaf de bank in actie komen, in plaats van dat ze van geen wedstrijden naar volledige wedstrijden gaan. Dit laatste was een doorn in het oog van de fans omdat dit het realisme erg schaadde. Het groeisysteem voor gecreëerde spelers is ook herzien, met spelers die XP verdienen in wedstrijden en trainingen, die vervolgens kunnen worden besteed aan verschillende skills. Denk bijvoorbeeld aan de manier van progressie in de NHL-games.

FIFA 22 komt op 1 oktober uit voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wil je alvast een kijkje nemen, bekijk dan zeker de onderstaande trailer.