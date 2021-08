Doorheen de vele avonturen van Samus in de Metroid-franchise, hebben we al kennisgemaakt met de Chozo, een mysterieus ras van vogel-achtige wezens. Het lijkt erop dat deze wezens een belangrijke rol zullen spelen in Metroid Dread, de volgende game in de franchise, aangezien een nieuwe teaser de schijnwerpers op hen zet.

In Metroid Dread reist Samus naar de planeet ZDR, nadat ze te weten is gekomen dat de X parasiet nog steeds in leven is. Er staat haar een intens avontuur op te wachten, waarbij ze in aanvaring komt met verschillende E.M.M.I. robots die haar dwarsbomen. Metroid Dread verschijnt op 8 oktober voor de Nintendo Switch. Bekijk de teaser hieronder.