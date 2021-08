De release Tales of Arise is nog een maandje van ons verwijderd, maar als je écht niet langer meer kan wachten om de game uit te testen, dan kan je deze zomer al even in de kleurrijke gamewereld duiken. Bandai Namco heeft namelijk aangekondigd dat Tales of Arise deze zomer nog een gratis demo zal krijgen én middels onderstaande tweet weten we nu ook precies wanneer dat zal gebeuren.

The adventure of a lifetime starts in just ✨ one month ✨ A FREE PLAY DEMO of #TalesofArise will be available on PS4, PS5, Xbox One & Series X|S on August 18th! pic.twitter.com/PCio2xwvlm — Tales of Arise (@TalesofU) August 10, 2021

De gratis demo kan dus gedownload worden vanaf 18 augustus en dit op verschillende consoles. Pc valt hier echter uit de boot, maar Tales of Arise zelf zal wél op pc uitkomen. Tales of Arise verschijnt op 10 september en dit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Lees meer over onze eerste ervaringen in onze preview.