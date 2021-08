Het ziet er naar uit dat Cold Iron Studios en Focus Home Interactive flink hoge verwachtingen hebben voor Aliens: Fireteam Elite. Zij willen dat gamers lang van de coöp-shooter kunnen genieten en zullen daarom minimaal een jaar lang extra content aan de man brengen.

Om gamers direct de mogelijkheid te geven om hier het gehele jaar van te kunnen genieten wordt er een Deluxe Edition beschikbaar gesteld bij lancering. Deze bevat de ‘Endeavor Pass’ die goed is voor vier seizoenen aan extra content, die over één jaar worden aangeboden. Wat je hier exact voor krijgt is nog niet bekend, maar sowieso zullen er nieuwe cosmetische items worden aangeboden voor je personage, wapens en dergelijke.

De Deluxe Edition van Aliens: Fireteam Elite bevat ook de ‘Endeavour Veteran Pack’. Deze geeft je de Heirloom Standoff Shotgun, Classic Elite Armor Kit skins voor elke klasse, een Vintage Sulaco Cap en meer.

Er is ook een korte trailer van Aliens: Fireteam Elite verschenen en deze check je hieronder.