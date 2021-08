Uitgever Private Division en ontwikkelaar Roll7 hebben een nieuwe trailer vrijgegeven voor OlliOlli World, die zich volledig focust op het maken van je personage, geheel naar eigen wens.

In de trailer krijgen we een uitgebreide blik op de vele mogelijkheden om het uiterlijk van je personage te creëren. Voor de allereerste keer in een OlliOlli-game is het mogelijk om je personage zijn lengte, gewicht, huidskleur en haarkleur aan te passen. Naast je uiterlijk zijn er ook tal van mogelijkheden om te spelen in een onesie, met een masker op of gewoon te skaten door de straten in je casual outfit.

OlliOlli World verschijnt aankomende winter op de PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en via Steam op pc.