Antonov is de nieuwste onthulling voor de nieuwe The King of Fighters game. Antonov maakte zijn debuut in The King of Fighters XIV. Hij en de eerder onthulde Ramon en King of Dinosaurs vormen het negende volledig onthulde team van het spel, genaamd “Team G.A.W.” (Galaxy Anthon Wrestling).

The King of Fighters XV zal begin 2022 verschijnen voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de onderstaande trailer zeker als je Antonov aan het werk wil zien.