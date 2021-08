Na een rumoerige periode van veel geruchten, uitstel van de PlayStation 5 app én de nieuwe trailer, is die gisterenavond dan eindelijk alsnog online gegaan.

Dit uiteraard via de speciale applicatie op de PlayStation 5, maar het is op z’n zachtst gezegd een anticlimax te noemen. De trailer is slechts een seconde of tien lang en toont enkel een lopend persoon.

Kortom, we worden niet veel wijzer, maar als je benieuwd bent kun je op de PS5 bij de Abandoned app terecht of anders hieronder.