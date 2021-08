Gisteren kon je bij ons al de details over Rainbow Six Siege Operation Crystal Guard lezen. Nu zijn er een aantal video’s beschikbaar gesteld die dit ook in beeld en geluid tonen. Deze video’s kan je onder dit bericht bekijken.

De eerste twee video’s laten je zien wat het nieuwe seizoen van Rainbow Six Siege inhoudt. De derde toont de nieuwe ‘Year 6 Collector’s Case’. Deze geeft je een aantal fysieke goodies, waaronder een replica van de hamer van Sledge van 50cm. Deze uitgave kan je bestellen bij de online winkel van Ubisoft voor €139,99. Let wel op, je krijgt hier de game niet bij.