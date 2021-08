Het heeft even geduurd, maar Tales of Arise komt volgende maand toch echt uit. De JRPG komt naar verschillende platformen, maar een Nintendo Switch-versie is niet aangekondigd. Het ziet er naar uit dat je daar ook niet op hoeft te wachten.

Producer Yusuke Tomizawa heeft tegenover Gamingbolt aangegeven dat er geen plannen zijn voor een Nintendo Switch-versie van Tales of Arise. Dit kan natuurlijk in de toekomst nog veranderen, maar voorlopig zullen gamers met de hybride console van Nintendo het zonder het nieuwste deel in de Tales of-reeks moeten doen.