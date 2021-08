Binnenkort kunnen voetballiefhebbers aan de slag met FIFA 22, de volgende telg in de langlopende franchise. FIFA 22 zou zelfs verschillende veranderingen en verbeteringen doorvoeren ten opzichte van zijn voorgangers en dat wil EA uiteraard even in de schijnwerpers zetten. We kregen twee trailers die ons doen kennismaken met de Career Mode en Ultimate Team.

Career Mode zal spelers eindelijk de mogelijkheid bieden om hun eigen club te maken, met een hele hoop mogelijkheden. Logo’s kunnen zo aangepast worden, alsook de kleurtjes van de zitjes in je stadion. Player Career krijgt bovendien verbeterde progressiemogelijkheden, net zoals Ultimate Team.

Je kan beide trailers hieronder bekijken. FIFA 22 komt uit op 1 oktober voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Switch.