Vandaag is Ghost of Tsushima opnieuw verschenen, maar dan als Director’s Cut uitgave. Deze editie komt met een performance upgrade voor de PlayStation 5 en is ook voorzien van nieuwe content in de vorm van Iki eiland. Daar staat protagonist Jin Sakai een nieuw avontuur te wachten en zoals je in onze special hebt kunnen lezen zijn we erg tevreden over het eindresultaat.

In samenwerking met onze partners KaartDirect.nl en Sony PlayStation hebben we nu een leuke actie. We mogen namelijk een exemplaar van de game weggeven via een prijsvraag en daar kun jij nu aan meedoen! We hebben twee codes, waarvan we er een via deze actie weggeven. De andere code gaan we weggeven via een fotowedstrijd, dus je kunt natuurlijk je kansen spreiden. Meer details daarover volgen binnenkort!

Meedoen aan deze prijsvraag? Dat is heel gemakkelijk, je dient namelijk de onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vraag 1: Welke acteur deed het motion capture werk voor Jin Sakai?

Vraag 2: Op wie maakt Jin jacht op Iki eiland?

Vraag 3: In welke Japanse prefectuur is Iki eiland gelegen?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen. Bij een correcte inzending maak je automatisch kans en zodra de inzendtijd verstreken is, zullen we de winnaar per mail benaderen. Succes en wie weet scoor jij deze mooie game!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Ghost of Tsushima' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en KaartDirect.nl & Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 27 augustus 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door KaartDirect.nl & Sony PlayStation.