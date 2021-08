WWE 2K22 stond gepland om eind dit jaar te verschijnen nadat de franchise een release in 2020 oversloeg. Volgens een nieuwe trailer gaat het plan van een release dit jaar echter niet door en verschijnt de game nog later dan verwacht.

Tijdens het jaarlijkse WWE SummerSlam event verscheen er een trailer voor WWE 2K22, waarin we maart 2022 zagen als nieuwe releasewindow. De onthulling kwam enigszins onverwacht, aangezien veel gamers dachten dat de game nog dit jaar zou verschijnen – wat op zich gebruikelijk is voor de franchise. Daarmee verschijnt het eerstvolgende deel dus tweeënhalf jaar na het vorige deel. Het aanvankelijke besluit om 2020 over te slaan is gebaseerd op de teleurstellende prestatie van WWE 2K20 om de serie helemaal te herwerken.

In de trailer krijgen we meer te zien van Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Balor, Ricochet en Kane. De teaser trailer kan je alvast hieronder bekijken.