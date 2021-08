Knockout City is van een nieuwe update voorzien en die voegt voor een beperkte tijd de ‘Superpowers! Playlist’ modus toe, waarmee spelers willekeurige superkrachten krijgen zodra ze spawnen. In totaal zijn er zeven verschillende superkrachten beschikbaar en die voegen een extra laag aan de gameplay toe.

Gezien het een speciaal evenement betreft, zijn er ook speciale contracten beschikbaar die je kunt proberen te voltooien. Hieronder een overzicht van de zeven superkrachten en als je dit zelf wilt ervaren, dan kan je daarvoor nu in de game terecht. Deze playlist is tot 7 september beschikbaar.

Ballform Bounce – While in Ballform, bounce pads will ultimate throw you!

Charge-Up – Gain extra overcharge from catches and passes!

Tackle Strike – Tackle your opponents to deal damage!

Double Jump – Jump again in the air!

Healing Powers – Heal your hearts back over time!

Strength – Pick up opponents by tackling them!

X-Ray Vision – See and target players through walls!

Het tweede seizoen is momenteel nog aan de gang in Knockout City, dit najaar zal het derde seizoen van start gaan al is nog niet bekend wanneer precies. Meer over de game lees je in onze review.