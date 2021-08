De Guardians of the Galaxy-films van regisseur James Gunn zijn ongekend populair, en de Amerikaanse regisseur gaat eind dit jaar van start met de productie van het derde deel in de reeks. In oktober mogen we zelf in de schoenen stappen van Peter Quill, beter bekend als Star-Lord.

Daarom hebben uitgever Square Enix en NVIDIA de onderstaande cinematische trailer vrijgegeven, die Grand Unified Raker introduceert. De samenwerking met NVIDIA klinkt in eerste instantie vreemd, maar via deze weg maakt men bekend dat Marvel’s Guardians of the Galaxy gebruik zal maken van ray-traced reflecties én dat de game ondersteuning biedt voor NVIDIA’s DLSS.

Marvel’s Guardians of the Galaxy is vanaf 26 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game zal tevens via de cloud speelbaar zijn op de Nintendo Switch.