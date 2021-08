Capcom heeft voor bijvoorbeeld Monster Hunter: World al meerdere cross-over evenementen gehouden, bijvoorbeeld met Sony’s Horizon: Zero Dawn in 2019. Dat is in Monster Hunter Rise niet anders, zo was het bijvoorbeeld al eerder mogelijk om je Palamute te veranderen in de zonnegodin Ameterasu uit Okami.

Voor het aankomende evenement, wat de Japanse ontwikkelaar onlangs heeft onthuld, zal Monster Hunter Rise het podium gaan delen met Street Fighter: een andere bekende IP uit Capcoms stallen. Het speciale evenement gaat morgen van start en bevat een Event Quest, waarmee je een pantserset kunt vrijspelen, waardoor je personage lijkt op Akuma.

Een trailer mag uiteraard niet ontbreken, die kun je hieronder bekijken.