The King of Fighters XV stond aanvankelijk voor dit jaar gepland, maar een poosje geleden besloot SNK de game uit te stellen naar volgend jaar. Het was even wachten, maar vandaag is de releasedatum van de game bekendgemaakt, zo staat deze fighter gepland voor 17 februari 2022.

Samen met de aankondiging is er ook een nieuwe trailer verschenen en die kun je zoals altijd natuurlijk weer hieronder bekijken!