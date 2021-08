Een van de aankomende exclusieve shooters voor de Xbox One en Xbox Series X|S is CrossfireX. Deze game kwam middels een trailer vanavond tijdens gamescom Opening Night Live ook even voorbij en dat middels een nieuwe trailer die de verschillende multiplayer maps laat zien.

Variatie, actie en gameplay elementen passeren op hoog tempo de revue en ook de toon wordt meteen gezet. Bekijk de nieuwe trailer hieronder en geniet! CrossfireX heeft nog geen releasedatum, maar zal ergens dit jaar verschijnen voor de genoemde platformen.