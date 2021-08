Op 21 september mogen we een nieuwe console exclusieve titel voor de PlayStation 5 verwachten en dat is Kena: Bridge of Spirits. Het duurt nog ruim drie weken voordat de game uitkomt, maar wel staat de titel al op het PlayStation Network en dankzij PlayStation Game Size weten we hoeveel de game van je harde schijf zal vragen.

Het blijkt erg mee te vallen, want de totale grootte is slechts 17.052GB. Niet echt veel, maar daar kan nog wel een day one patch overheen komen, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is. Daarover hebben we echter nog niets vernomen, dus dat is afwachten. Desalniettemin is de basisinstallatie erg schappelijk.

Het zal mogelijk zijn om Kena: Bridge of Spirits te pre-loaden, dit zal vanaf 19 september kunnen.