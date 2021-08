Rainbow Six Extraction mogen we in januari 2022 verwachten nadat de game recent werd uitgesteld. Ubisoft zit in de tussentijd niet stil, want zo nu en dan krijgen we nieuwe beelden te zien. Zo eerder deze week een video die een overzicht van de game gaf. Daarnaast is er nu ook een trailer van Hibana verschenen.

In deze trailer ligt de focus natuurlijk op de bekende Operator die ook speelbaar is in Rainbow Six Siege. Haar speciale middelen komen in de strijd tegen de Chimera natuurlijk goed van pas en dat wordt samen met haar andere capaciteiten in de schijnwerpers gezet middels de onderstaande video.