Ubisoft heeft een nieuwe trailer van Rainbow Six Extraction uitgebracht en die laat meer van de game zien als een soort van overzicht. Zo zijn er 18 speelbare Operators met nieuwe speelstijlen en de game komt met 12 maps die gaandeweg zullen evolueren. Spelers kunnen zich wagen aan 13 missies, hebben 25 unieke gadgets tot hun beschikking en gaan het strijdtoneel op met maar liefst 69 verschillende wapens. Dit is nodig om de vele vijanden aan te pakken, zo tref je in Rainbow Six Extraction minimaal 13 verschillende soorten.

Rainbow Six Extraction staat gepland voor januari 2022 en zal dan uitkomen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox X|S, pc en Google Stadia. Zie hieronder de gameplay overview trailer: